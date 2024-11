Parmatoday.it - Settimana con l'anticiclone: ecco quando torneranno le piogge

Tra martedì e mercoledì - come riportato dai meteorologi di 3BMeteo - il tempo resta stabile e soleggiato al Centro-Nord con nebbie anche fitte e localmente persistenti in Valpadana. In parte soleggiato anche al Sud ma con degli annuvolamenti irregolare tra Sicilia e Calabria, soprattutto l'area.