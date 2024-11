Sport.quotidiano.net - Serie c femminile. D’Antoni rientra e prende per mano la squadra: doppietta che vale i tre punti

Bella vittoria per le ragazze del calcio a 5del Follonica Gavorrano, che battono per 3-1 il Gf Rione C5 e muovono la classifica portandosi a 6nel campionato diC. Nonostante lo svantaggio iniziale dopo 7’ di gioco ad opera di Shikata, le biancorossoblù trovano prima il pari al 10’ con Alocci, poi sale in cattedra(al rientro dopo un lungo infortunio) che realizza lachela vittoria. Sua la firma delle reti che arrivano al 22’ della prima frazione, chiusa sul 2-1, e al 13’ della ripresa per il 3-1 finale. "Che partita emozionante – commenta mister Roberto–. È stato bello vedere l’approccio determinato delle ragazze, che sono partite forte creando diverse occasioni da gol, anche se purtroppo non siamo riusciti a finalizzarle. Dopo un bel gol della Shikata ci siamo trovati in svantaggio, ma le ragazze non si sono abbattute.