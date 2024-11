Ilgiorno.it - Sequestri di pc e documentazione: nuovo ricorso di Davide Erba, imprenditore accusato di bancarotta fraudolenta

Monza, 6 novembre 2024 - Secondoal Tribunale del Riesame di Monza contro il secondo sequestro di tutta lacontabile e dei pc delle societĂ di, indagato in relazione al suo ruolo di editore dello storico bisettimanale Il Cittadino. L'44enne di Biassono, che da un paio d'anni vive a Dubai, aveva giĂ avuto dai pm Carlo Cinque e Marco Giovanni Santini un analogo decreto di perquisizione e sequestro per, ma i difensori di, gli avvocati Attilio Villa e Monica Gambirasio, sono riusciti ad ottenerne l'annullamento da parte del Tribunale del Riesame di Monza sostenendo, tra le diverse motivazioni, che non esiste alcuna istanza di fallimento del giornale su cui basare il reato contestato. Allora la Procura di Monza ha aggiunto l'ipotesi di reato di indebita compensazione di crediti di imposta a quello die ha disposto nuovamente il sequestro dell'intero materiale, riguardante anche la Midarex srl di componenti elettronici e la Midatronics srl di informatica, prima ancora che venisse restituito.