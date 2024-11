Torinotoday.it - Scoperta la "banda delle patenti": 4mila euro per il servizio completo, tra cui microcamere cucite nei vestiti

Non si ferma l’attività di gruppi organizzati che garantiscono, soprattutto a cittadini stranieri, di conseguire la patente senza dover studiare per l'esame di teoria. L’ultima indagine, in ordine di tempo, si è conclusa con la denuncia a piede libero di 14 persone coinvolte a vario titolo.