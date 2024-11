Lanazione.it - Scontro auto-motorino, giovane rischia di perdere un piede

Viareggio, 6 novembre 2024 –diunundi 27 anni di Torre del Lago rimasto vittima nel primo pomeriggio di oggi, poco dopo le 14 in un incidente stradale avvenuto a Viareggio all'incrocio tra via Burlamacchi e via Matteotti. Ilpercorreva via Burlamacchi in direzione sud ed era in sella al suo Liberty che è stato travolto da un'utilitaria Honda Civic guidata da un cittadino straniero che percorreva la medesima strada in direzione opposta e si accingeva a svolta a sinistra in via Matteotti. Ilè stato trasferito in elicottero all'ospedale Cisanello di Pisa in codice rosso. L'investitore è rimasto sul posto finché c'erano i sanitari, poi quando è arrivata la pattuglia della Municipale ha provato ad allontanarsi a piedi, ma è stato raggiunto e bloccato da una vigilessa.