Sciopero nazionale del trasporto pubblico locale | disagi per venerdì 8 novembre

Leggi tutto su Ilfaroonline.it

Fiumicino, 62024 – Il Comune di Fiumicino informa la cittadinanza che2024 è stato indetto unodel. In conseguenza di questa iniziativa, si prevedonoper l’intera giornata, poiché non è prevista una fascia oraria di garanzia del servizio.delilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.