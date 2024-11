Imolaoggi.it - Schlein: “La vittoria di Trump e’ una brutta notizia”

Leggi tutto su Imolaoggi.it

L’elezione dinegli Stati Uniti, per la segretaria del Pd Elly“e’ unaper l’Europa e unaper l’Italia. Non solo perche’ anche in questi ultimi giorni ha dichiarato di nuovo la sua ostilita’ verso l’Unione europea, ma anche per quello che ne conseguira’ in termini di politiche economiche”..