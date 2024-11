Ilrestodelcarlino.it - "Sarnano in botte" tra intrattenimento e piatti tipici

Sabato e domenica è tempo di "in– I tesori del borgo". La festa del vino e dei prodottiinizia sabato alle 18 in piazzetta della Picassera con il Duo Tabata che, con voce, chitarra e contrabbasso, interpreterà i migliori successi di musica pop italiana e straniera. Alle 21.30 in piazza Perfetti sarà invece la volta della band Mecò e il Clan, che farà ballare con il suo movimentato repertorio dal blues al classico rock’n’roll, passando per la musica italiana tradizionale riadattata seguendo il suo inconfondibile stile. A chiudere la serata, organizzata in collaborazione con il Movimento giovanile 62028 che si occuperà di cocktail e birra, sarà il dj set di Alex G. Domenica dalle 15 spazio alla musica popolare con il gruppo folk La Campagnola di Civitanova: partirà da piazza Perfetti e si esibirà con canti e balli tradizionali per le vie del paese.