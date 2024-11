Sbircialanotizia.it - Santi Francesi: “Il nuovo disco senza costruzioni, paura? Aiuta a non restare fermi”

Leggi tutto su Sbircialanotizia.it

Il duo si racconta in vista delEp 'Potrebbe Non Avere Peso': "Sanremo bis? Non ce lo vietiamo ma non è obiettivo" E' un" quello dei, il duo hard-pop costituito da Alessandro Des e Mario Francese che hanno fatto di gentilezza e autenticità i loro tratti distintivi. E .