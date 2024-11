Agi.it - Salvini sullo sciopero dell'8 novembre: "Spero non ci sia bisogno di precettare"

AGI - "Sostengo la richiesta'Autorità di garanzia sugli scioperi per garantire a chi deve lavorare, a chi deve studiare e a chi deve spostarsi per necessita' di poterlo fare. Il diritto alloè sacrosanto, pero' lo sono anche il diritto al lavoro e alla mobilità". Lo ha detto il ministroe Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo, rispondendo ai giornalisti alla Cameradi venerdì 8. "Penso che i sindacati siano responsabili. Conto che sia obiettivo di tutti garantire il diritto alla mobilita' per milioni di italiani, senza dovero dever intervenire dal ministero", ha aggiunto il vicepremier.