Lapresse.it - Ricerca, il fisico britannico Mark Thomson nuovo direttore generale del Cern

Ilsarà il prossimodel, l’Organizzazione europea per lanucleare. La nomina, si legge in una nota, sarà formalizzata nella sessione di dicembre del consiglio e il mandato, quinquennale, avrà inizio il primo gennaio 2026., che succederà nell’incarico a Fabiola Gianotti, è attualmente il presidente esecutivo dello Science and Technology Facilities Council (Stfc) nel Regno Unito e professore di Fisica sperimentale delle particelle all’Università di Cambridge. Ilha dedicato gran parte della sua carriera al. “è undi talento con una grande esperienza manageriale“, ha commentato Gianotti, “ho avuto l’opportunità di collaborare con lui in diversi contesti negli ultimi anni e sono certa che sarà un eccellente