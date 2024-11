Blogtivvu.com - Residency show, un tipo di spettacolo che a Las Vegas è di casa

Leggi tutto su Blogtivvu.com

Avete mai sentito parlare di? Impossibile, anche visti i tempi in cui le notizie si muovono da una parte all’altra del mondo tramite il web a delle velocità clamorose. Una traduzione letterale porterebbe a pensarli come spettacoli di residenza, ma in realtà si tratta di una serie di eventi e concerti che hanno . L'articolo, undiche a Lasè diproviene da Blog Tivvù.