Real Madrid shock al Bernabeu, passa il Milan! 3 gol per la vittoria

Notteal Santiago: ilperde per 3-1 contro il. Partita fantastica della squadra rossonera, che domina e vince meritatamente contro i campioni d’Europa. CHE NOTTE! – Ilsorprende chiunque e vince contro ilper 3-1. Notteper le Merengues, che continuano nel periodaccio dopo la sconfitta con il Barcellona per 4-0. Il Santiagosta diventando terreno di conquiste altrui, Carlo Ancelotti esce a testa bassa. Apre la serata il gol di Malick Thiaw di testa da calcio d’angolo battuto da Christian Pulisic. Vinicius Jr. pareggia al minuto 23 su calcio di rigore, ma dura poco il risultato. Alvaro Morata riporta i suoi in vantaggio al 39? sfruttando in ribattuta la parata di Lunin sul tiro di Rafael Leao. Nel secondo tempo i rossoneri dominano e arrivano a colpire per la terza volta con un contropiede guidato sempre da Leao e chiuso da Tijjani Reijnders.