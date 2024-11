Dailymilan.it - Real Madrid-Milan, dal discorso di Ibrahimovic a Rafael Leao: tutti i retroscena dietro la vittoria

Leggi l'articolo completo su Dailymilan.it

Dai discorsi di Zlatane Gerry Cardinale alla gioia post partita die compagni:Ilsi è riscoperto grande. Alcuni segnali di crescita si erano già intravisti nelle ultime uscite, ma nulla lasciava pensare che la squadra di Paulo Fonseca fosse pronta a espugnare il Santiago Bernabeu.I rossoneri hanno vinto per 3-1 sul campo del. Un punteggio inatteso ma che non rende sufficiente merito al dominio del campo mostrato dalla formazione rossonera in campo.Una prestazione che ha fatto enorme piacere alla dirigenza del club, soprattutto a Zlatanche al termine della partita in spogliatoio ha esaltato così la squadra:Questo è il: festa grande dei giocatori rossoneri in spogliatoio dopo la, guidati da