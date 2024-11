Lapresse.it - Rai, Mattarella: “Missione straordinaria, pluralismo no spartizione”

Il presidente della Repubblica, Sergio, ha inviato in un messaggio in occasione degli Stati generali del servizio pubblico in Senato, poi letto dalla presidente della Comdi Vigilanza Rai, Barbara Floridia. “Il servizio pubblico di informazione ha il dovere di porsi come strumento che ritrae e interpreta in modo critico la complessità della realtà autentica, essenziale per i percorsi di partecipazione democratica”, ha detto. Il servizio pubblico, prosegue il capo dello Stato, “vede rinnovata la suadi essere fonte riconoscibile per i cittadini che lo sostengono pagando il canone”. Per essere “cornice di libertà ” dove “ile nonpossa continuare a dispiegarsi senza abusi”.