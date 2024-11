Rai Mattarella | missione straordinaria pluralismo e non spartizione

Leggi tutto su Ildenaro.it

Roma, 6 nov. (askanews) – “Il servizio di informazione pubblica ha il dovere di proporsi come strumento che ritrae e interpreta criticamente la complessità della realtà autentica, essenziale per percorsi di partecipazione democratica”. E’ quanto scrive il presidente della Repubblica Sergioin un messaggio inviato al convegno in corso in Senato su “Le sfide del servizio pubblico” su iniziativa della senatrice Barbara Floridia, presidente della Comdi Vigilanza Rai. Il servizio pubblico, sottolinea, ha la “di essere riconosciuto fonte affidabile per i cittadini che con il pagamento del canone lo sostengono, permanendo intatta la sua responsabilità soltanto verso di loro, per essere cornice di libertà e spazio di inclusione dove originalità, professionalità, innovazione,e nonpossano continuare a dispiegarsi senza abusi”.