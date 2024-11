Ilpescara.it - Ragazzino di 12 anni in gravi condizioni dopo essere precipitato da un balcone al quarto piano

Leggi tutto su Ilpescara.it

Undi soli 12è ricoverato in ospedale inssimedaldi una palazzina a Tortoreto.È accaduto sul lungomare sud, come riferisce LaPresse.Il 12enne era in casa con la madre e si sta cercando di capire l'esatta dinamica di.