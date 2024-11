Perugiatoday.it - Raccordo Perugia-Bettolle, cantieri Anas per l'asfalto drenante: le modifiche alla viabilità

Leggi tutto su Perugiatoday.it

annuncia con una nota che "sul, tra Madonna Alta e Corciano, sta eseguendo in orario notturno i lavori per la realizzazione dell’sulla carreggiata in direzione, dopo la sostituzione del new jersey centrale". L’ultima fase degli interventi.