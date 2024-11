Ilrestodelcarlino.it - Quarant’anni senza Berlinguer. Un incontro per ricordarlo

In occasione del quarantesimo anniversario della scomparsa di Enrico, politico italiano e segretario del Pci, è stato organizzato unculturale per ricordare la figura di questo personaggio indimenticabile della politica e della storia contemporanea italiana. L’appuntamento è stato organizzato dall’associazione culturale ‘Il Pane e le Rose’ di Grottazzolina, in collaborazione con l’Istituto provinciale di storia per il Movimento di Liberazione nelle Marche e dell’Età Contemporanea, l’Anpi (Associazione Nazionale Partigiani d’Italia) sezione di Fermo, la Fondazione ‘Cesare Marcucci’ e l’associazione culturale ‘Koinè’, con il patrocinio del Comune che si terrà venerdì 8 novembre alle 21 nella sala John Lennon di Grottazzolina. Per l’occasione sarà presentato il libro di Pierpaolo Farina dal titolo ‘Per Enrico, Per esempio’, in cui si racconta l’eredità politica di uno dei politici politico più amati nella storia della Repubblica Italiana, oltre all’attualità del suo pensiero per le nuove generazioni, il meritato ricordo ed il giusto omaggio.