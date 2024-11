Padovaoggi.it - Provano a svaligiare una villa, ma il proprietario allerta "live" il 112

Grazie ad una segnalazione "" sul suo smartphone, un residente padovano della zona Palestro, pur essendo fuori città per lavoro ieri 5 novembre alle 12 ha prontamenteto il 112 riferendo che qualcuno stava rubando in casa sua. In manette sono finiti due egiziani noti alla giustizia.