Parmatoday.it - Prorogate le iscrizioni al Corso IFTS gratuito di Promozione Enogastronomica

Leggi tutto su Parmatoday.it

Si avvicinano rapidamente le ultime opportunità per iscriversi aldi Istruzione e Formazione Tecnica Superiore () in Enogastronomia, organizzato da IAL Emilia Romagna e destinato a chi desidera intraprendere una carriera nel settore enogastronomico. La scadenza per le.