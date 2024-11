Ilgiorno.it - Propaganda pro Isis: chiesti 5 anni per Alaa Refaei, arrestato a Milano e accusato di terrorismo

Milabo – La Procura diha chiesto di condannare a 5di reclusione, 45di associazione con finalità terroristica per la presunta adesione all'. L'uomo di origini egiziane e con cittadinanza italiana, assistito dall'avvocato Salvatore Arcadipane, era statodalla Digos milanese il 17 ottobre 2023 arrestati, su ordine del gip Fabrizio Filice, insieme al connazionale Mohamed Nosair. Stando alle valutazioni del giudice entrambi avevano dimostrato un "attivismo" partecipando alla "macchina propagandistica dello Stato Islamico" attraverso "la continua creazione di nuovi profili, diffusi più capillarmente possibile, attraverso l'implementazione degli stessi tra gli 'amici', in modo da moltiplicare il numero di persone che possano entrarvi in contatto".