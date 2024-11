Lanazione.it - Professor Fiori. Un premio internazionale

Gianluca, docente di ingegneria elettronica all’università di Pisa, è uno dei vincitori del bando "Erc Synergy Grant" di quest’anno. Gli "Erc" sono i finanziamenti europei alla ricerca in assoluto più competitivi, e sono riconosciuti a un piccolo numero di progetti sulla sola base dell’eccellenza scientifica. Il progetto di Gianlucasi chiama "Skin2dtronics", e sarà finanziato con dieci milioni di euro nei prossimi sei anni per sviluppare una tecnologia all’avanguardia che permetta la costruzione di microcircuiti elettronici su materiali deformabili e ultra flessibili. "Ci occuperemo - afferma- dello sviluppo di un dispositivo elettronico flessibile e biocompatibile in grado di monitorare la recrudescenza di tumori molto aggressivi come il glioblastoma". "Un riconoscimento come questo - commenta il direttore del Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione, Sergio Saponara - testimonia l’eccellenza della ricerca all’interno del nostro dipartimento, e il suo grande impatto sulla società e sul sistema produttivo".