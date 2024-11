Avellinotoday.it - Procura della Repubblica di Avellino, protocollo d'intesa con la Procura Regionale della Corte dei conti per la Campania

Leggi tutto su Avellinotoday.it

Lapresso il Tribunale di, in persona deltore, Domenico Airoma e ladeiper la, in persona deltore, Antonio Giuseppone, hanno sottoscritto in data odierna un