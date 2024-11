Probabili formazioni Inter-Arsenal | Taremi verso una maglia da titolare

Leggi tutto su Ilnerazzurro.it

. Superata la vittoria sofferta di ieri sera, 1-0 contro il Venezia di Eusebio Di Francesco, per l’comincia una settimana importantissima che la vedrà impegnata mercoledì, a San Siro, in Champions contro l’e domenica sera al Maradona nello scontro diretto per la testa della classifica contro il Napoli che, perdendo ieri contro l’Atalanta, ha riaperto i giochi per il titolo di Campione d’Italia. Prima della sfida contro gli azzurri c’è da pensare alla Champions League. A Milano mercoledì 6 novembre arriva l’, un crash test importante contro una delle migliori squadre di Premier League degli ultimi anni. La stagione per i Gunners non è iniziata nel migliore dei modi. I londinesi si trovano al quinto posto in classifica e sono già 7 i punti che separano la squadra di Arteta dalla vetta della Premier, occupata dal Liverpool di Slot a quota 25 punti.