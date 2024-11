.com - Pressione alta? 5 minuti di esercizio in più al giorno possono abbassarla

(Adnkronos) – Basta scegliere di salire le scale invece di prendere l’ascensore, o andare a fare la spesa o nei negozi in bicicletta e non in auto. La missione? Appena 5in più dial. Potrebbe essere sufficiente questo ‘supplemento sportivo’ per ottenere l’effetto di abbassare lasanguigna. In un nuovo studio un team di ricercatori dell’University College London (Ucl) e dell’University of Sidney stima che aggiungere piccole quantità extra di attività fisica alla routine quotidiana possa bastare per ottenere dei miglioramenti. Il lavoro, sostenuto dalla British Heart Foundation e pubblicato su ‘Circulation’, ha permesso di analizzare i dati sanitari di 14.761 volontari che indossavano degli ‘activity tracker’ per esplorare la relazione tra movimento quotidiano esanguigna.