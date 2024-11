Sbircialanotizia.it - Pressione alta? 5 minuti di esercizio in più al giorno possono abbassarla

Leggi tutto su Sbircialanotizia.it

Studio stima che aggiungere alla propria routine piccoli extra come salire le scale o fare la spesa in bici può bastare a ottenere miglioramenti Basta scegliere di salire le scale invece di prendere l'ascensore, o andare a fare la spesa o nei negozi in bicicletta e non in auto. La missione? Appena 5in .