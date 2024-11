Iltempo.it - Presidenziali Usa 2024, l'Ambasciatore Markell a Roma: "Nostri legami vanno oltre i risultati"

(Agenzia Vista), 06 novembreLa forte partnership che lega gli Stati Uniti e l'Italia "vail vincitore di questa sera". E' il messaggio dell'americano a, Jack Markel dando il via alla "election night" di, a Villa Miani. Questa sera, "stiamo celebrando un evento fondamentale della nostra democrazia", con tanti amici degli Stati Uniti e anti studenti, ha affermato ringraziando il folto parterre per la partecipazione alla serata. "E' meraviglioso darvi il benvenuto qui, in una serata importante durante la quale celebriamo la democrazia in un momento così challenging", ha aggiunto lasciando evidentemente capire come la tornata elettorale si stia svolgendo in un momento di grandi sfide per il mondo. Ancora, ha sottolineato il diplomatico Usa, oggi "dobbiamo fare di tutto per nutrire la democrazia per le generazioni future e per nutrirla serve la partecipazione che è la chiave della democrazia".