Riminitoday.it - Preparare i cani alle visite veterinarie: a Oltremare il corso che ti insegna ad "allenarli come delfini"

Leggi tutto su Riminitoday.it

re al proprio cane a collaborare durante la visita veterinaria. È questo il principale obiettivo del“Train your dog like a dolphin – medical training”, in programma a(Riccione) sabato 16 novembre. L’esperienza e i segreti di addestramento di chi si prende cura dei.