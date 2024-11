Palermotoday.it - Politiche sociali, a ottobre oltre 17 milioni per i disabili: "Garantita la continuità degli interventi e dell'assistenza"

Leggi tutto su Palermotoday.it

17di euro per il pagamento del contributo economico in favoree persone con bisogno di sostegno intensivo per il mese di2024.L'assessorato regionalea Famiglia eha impegnato la somma a valere sul Fondo regionale per latà.