Iltempo.it - Piccolotti: "Trump? C'è in gioco...". Storace la fulmina: "Patenti di democrazia"

Leggi tutto su Iltempo.it

Donaldha superato la soglia dei 270 grandi elettori e ha battuto Kamala Harris nella corsa alla Casa Bianca. “Abbiamo fatto la storia. È una magnifica vittoria che ci consentirà di rendere l'America di nuovo grande”, ha scandito dal palco di West Palm Beach il tycoon quando il risultato non era ancora ufficiale, promettendo poi di portare una nuova "età dell'oro" negli Usa e di fermare la guerra. Ieri sera, in attesa del risultato, il tema delle elezioni è stato lanciato sul tavolo del dibattito a Dimartedì. "Io voterei per Harris senza dubbio e penso che inin queste elezioni ci sia laa cui noi siamo molto attaccati", ha detto Elisabetta, ha continuato, "è l'esponente che più di tutti nel mondo occidentale e nel Pianeta tutto rappresenta il progetto politico di un'autoritaria post-".