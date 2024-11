Trevisotoday.it - Piano cottura ad induzione: vantaggi e svantaggi

Leggi tutto su Trevisotoday.it

Se ormai da decenni in tutte le case sono disponibili dei piania gas, in questi ultimi anni si stanno facendo strada i pianiad, che sfruttano il calore generato dal consumo di energia elettrica piuttosto che il normale gas per far cuocere i cibi.Le cucine moderne.