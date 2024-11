Paolini-Zheng oggi in tv | orario canale e diretta streaming Wta Finals Riyadh 2024

Leggi tutto su Sportface.it

Jasminese la vedrà contro Qinwennel terzo ed ultimo incontro del Gruppo Viola alle WTAsul veloce indoor di(Arabia Saudita). Si tratta di un vero e proprio spareggio per accedere in semifinale. Entrambe non hanno avuto scampo contro la bielorussa Aryna Sabalenka salvo poi battere rispettivamente in due ed in tre set la kazaka Elena Rybakina. Tra le due giocatrici si tratta del quarto scontro diretto della carriera, con la cinese che si trova saldamente in vantaggio per 3-0 e partirà favorita secondo le quote dei bookmakers. Due di questi, tuttavia, si sono risolti al terzo e decisivo parziale, tra cui quello svoltosi di recente a Wuhan. In quella circostanza erano i quarti di finale, con la campionessa dei Giochi Olimpici di Parigi che riuscì a spuntarla dopo più di due ore di contesa.