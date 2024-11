Panorama.it - Panorama, ad agosto, lo aveva previsto: «Kamala Harris non ha la vittoria in tasca»

La vulgata a reti unificate è ormai chiara: non fanno che ripetervi cheavrebbe già laine che ormai per Donald Trump sarebbe finita. I commenti positivi sono tutti per la vicepresidente, che viene puntualmente presentata come una candidata abile, brillante e astuta, capace – nel giro di appena tre settimane – di rimontare sul candidato repubblicano. D’altronde, questa vulgata pretende di basarsi sui dati di fatto: è vero che vari sondaggi danno laavanti a Trump, come è altrettanto vero che, nell'arco di pochi giorni, la diretta interessata è riuscita a rastrellare oltre 300 milioni di dollari in fondi elettorali. Eppure questi indubbi dati di fatto dovrebbero essere innanzitutto contestualizzati e, in secondo luogo, considerati nel medio termine: fotografare un’istantanea infatti serve a poco.