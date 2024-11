Lanazione.it - Palomar vince il concorso Igm 2024 con GamIN’Palomar

Arezzo, 6 novembre– E’, casa della cultura di San Giovanni, la vincitrice delIgm (International games month)grazie al ciclo di iniziative GamIn’. Ilpromosso da Aib (associazione italiana biblioteche) vuole sostenere l’allestimento di nuove gaming zone in biblioteca con l’obiettivo di promuovere la partecipazione attiva di tutti i cittadini, bambini, ragazzi, giovani e adulti e grazie a questa vittoria,potrà arricchire i propri spazi e continuare a promuovere il gioco come strumento di socializzazione e apprendimento. “La vittoria al bando Aib – le parole dell’assessore alla cultura Fabio Franchi – è merito della proficua sinergia portata avanti dae dall’Amministrazione comunale con le associazioni di gioco in questo ultimo anno e, pertanto, vorrei ringraziare tutti gli attori che contribuiscono alla perfetta organizzazione di GamIn’per la generosa collaborazione che hanno sempre offerto, per le idee e le iniziative di volta in volta proposte.