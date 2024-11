Pisatoday.it - Pallavolo: il Cascina maschile si impone contro Prato

Leggi tutto su Pisatoday.it

I biancorossi fra le mura amiche non hanno tradito le attese e, al cospetto di un ottimo Volley, hanno messo in campo buon gioco e grande determinazione aggiudicandosi il match dopo oltre due ore di strenua battaglia. Ricoveri, di nuovo al suo posto dopo la parentesi di Massa, schiera in.