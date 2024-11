Milanotoday.it - Palazzo della Ragione va alla Camera di Commercio per 30 anni

Leggi tutto su Milanotoday.it

Una parte degli spazi che si affacciano su piazza Mercanti a Milano sarà data in concessione per 30di. La giunta meneghina ha approvato un'apposita delibera che prevede la concessione di una parte dele di una porzione di Casa Panigarola per.