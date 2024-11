Calcionews24.com - Padovan non ha dubbi: «Juve? Non è la favorita per lo Scudetto, ha qualcosa in meno rispetto alle altre big»

Leggi tutto su Calcionews24.com

Giancarloha parlato dellantus e della corsa, secondo lui non èper la vittoria finale In un’intervista a news.superscommesse Giancarloha parlato delloe delle squadre favorite per la vittoria finale e tra queste, a detta sua, non rientra laperchè da quanto sostenuto, è indietrobig della Serie A. .