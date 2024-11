Europa.today.it - Ora Trump deve evitare "l'anatra zoppa": riflettori puntati sulla Camera

Leggi tutto su Europa.today.it

Come sappiamo Donaldha stravinto le presidenziali, imponendosi su tutti gli Stati in bilico e conquistando il Senato. L'ultimo ostacolo che dovrà superare per assicurarsi un controllo totale degli Usa è ottenere la maggioranza allabassa, in modo dala cosiddetta lame duck.