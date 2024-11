Arezzonotizie.it - Oltre 26mila visitatori alla edizione 2024 di Cortona on the move

Leggi tutto su Arezzonotizie.it

Si è appena conclusa la 14^del festival internazionale di fotografiaOn The. 4 mesi di evento, uno in più rispetto alle passate edizioni, 22 mostre e50 artisti coinvolti, 2 premi,, per la maggior parte italiani, provenienti soprattutto d