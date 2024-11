Dailymilan.it - Nuovo stadio Milan e Inter, fissato il prezzo di San Siro e le tempistiche

E’ arrivata la valutazione di Sane delle aree circostanti: adesso la palla passa a. Ci sono anche le tempistiche!capitolo di fondamentale importanza per quanto riguarda ildio. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, è arrivata la valutazione dell’Agenzia delle Entrate per l’acquisto dell’impianto di Sane le aree circostanti: 197 milioni di euro. E’ questo ilche i due club meneghini dovranno pagare se vorranno impadronirsi della zona citata, per realizzare la nuova struttura.Da questa cifra, però, dovranno essere sottratti i costi della parziale demolizione del vecchio Meazza, che restano in capo al Comune dio. Nel caso in cui i due club decidano di acquistare l’area, il tutto dovrà essere completato entro il novembre del 2025, prima che scatti il vincolo della Soprintendenza sul secondo anello.