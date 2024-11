Frosinonetoday.it - Nuove piste ciclabili in arrivo a Frosinone: la mappa della città

Leggi tutto su Frosinonetoday.it

In questi giorni si sta lavorando sulla realizzazione di ulteriori. Gli operai sono al lavoro sulla pista ciclabile di Via Puccini. Si sta provvedendo a colorare il tratto di blu - cosa già avvenuta in alcuni tratti di viale Grecia e di viale Portogallo - per poi.