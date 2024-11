Liberoquotidiano.it - Nordcorea: Seul, 'lanciata salva missili balistici a corto raggio'

Pyongyang, 5 nov. (Adnkronos) - La Corea del Nord ha lanciato unadi. Lo ha reso noto l'esercito di, parlando del secondo lancio di Pyongyang in pochi giorni, avvenuto mentre gli americani votano per un nuovo presidente.ha dichiarato di aver rilevato il lancio di "diversi" intorno alle 7,30 ora locale nelle acque a est della penisola coreana. Ihanno percorso circa 400 chilometri e l'esercito diha affermato di aver monitorato il lancio in tempo reale, condividendo le informazioni con Tokyo e Washington. "In preparazione di ulteriori lanci, il nostro esercito ha rafforzato la sorveglianza e l'allerta", ha aggiunto. Gli Stati Uniti hanno condannato gli ultimi teststici. "Questi lanci, così come il lancio della scorsa settimana di un missile balistico intercontinentale, violano molteplici risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite".