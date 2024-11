Quotidiano.net - Netanyahu silura Gallant, Israele si risveglia nel caos: decine di manifestanti arrestati

Leggi tutto su Quotidiano.net

Roma, 6 novembre 2024 -è nelper "per aver attaccato la polizia e rotto le barriere" di sicurezza intorno alla residenza del premier a Tel Aviv e per i disordini nelle principali città del Paese.Migliaia di israeliani sono scesi in strada per protestare contro la diffida di, il ministro ‘licenziato’ daper contrasti sulla gestione della guerra a Gaza. "L'ultima cosa di cui lo Stato diha bisogno in questo momento è sconvolgimento e divisione nel mezzo della guerra", ha scritto sui social il capo dello Stato ebraico, Herzog. "La sicurezza dello Stato dideve prevalere su tutte le altre considerazioni”, ha aggiunto. Attese le prime reazioni disulla vittoria di Donald Trump alla Casa Bianca. Ultime notizie in diretta