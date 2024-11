Napoli valuta Jakub Kiwior ma l’Arsenal non apre al prestito

Leggi tutto su Dailynews24.it

Ilstarebbe considerando l’acquisto di, ma un trasferimento insembra improbabile. Secondo Tuttomercatoweb.com,, che aveva investito circa 25 milioni di euro per il difensore polacco nel gennaio 2023, non intende cederlo temporaneamente. In realtà, anche una cessione definitiva rimane incerta, poiché finora nessun club ha avanzato un’offerta che soddisfi la . L'articolo, manonal