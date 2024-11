Lapresse.it - Napoli, disabile rapinato in casa a Torre del Greco: 2 arresti

Due uomini, entrambi pregiudicati, sono stati arrestati questa mattina dagli agenti della Polizia di Stato del Commissariato didelin quanto ritenuti gli autori di una rapina commessa ai danni di una persona, aggredita nella sua abitazione. I poliziotti hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale diAnnunziata su richiesta della Procura oplontina per i reati di rapina ed estorsione aggravate. Ad aprile scorso quando, secondo la ricostruzione degli investigatori, i due soggetti, dopo essersi introdotti con uno stratagemma all’interno dell’abitazione di una personache si trovava in compagnia di un amico, avrebbero offeso entrambi per poi indurli a consegnare loro periodicamente una somma di denaro. Successivamente, al netto rifiuto di una delle vittime, mentre l’altra aveva accettato la richiesta estorsiva consegnando loro una somma di denaro, approfittando della condizione di disabilità del proprietario dell’abitazione, dopo avergli dato una spinta, si sarebbero appropriati del portafogli di quest’ultimo, contenente la somma di 200 euro.