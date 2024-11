Puntomagazine.it - Napoli Capodimonte: dovra scontare 13 anni di resclusione, arrestato

Alla vista della Polizia ha tentato di nascondersi tra le auto in corso Amedeo di Savoia aNel pomeriggio del 4 novembre, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 43enne napoletano in esecuzione di un provvedimento di determinazione di pene concorrenti. A diffondere la notizia una comunicazione della Questura di. Nello specifico, gli agenti del Commissariato San Carlo-Arena, nell’ambito dei servizi all’uopo predisposti, in corso Amedeo di Savoia, hanno notato un uomo che, con fare circospetto, ha tentato di nascondersi tra le auto in sosta. Pertanto, gli operatori, insospettiti da tale atteggiamento, lo hanno controllato ed hanno accertato che nei suoi confronti pendeva il provvedimento, emesso lo scorso 24 ottobre dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di– Ufficio Esecuzioni Penali.