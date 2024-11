Musica | torna Amedeo Minghi con un concept album e un tour Il 7 dicembre a Napoli

Leggi tutto su Ildenaro.it

con un nuovostudio, Anima Sbiadita. Un’assenza discografica e compositiva durata 8 anni (l’ultimoLa bussola e il cuore è del 2016), ora finalmente il ritorno per il pubblico e i tantissimi fan, annunciato qualche mese fa con l’uscita di due singoli (inclusi nel nuovo lavoro). Prodotto da La Sanbiagio Produzioni, su etichetta Nar e distribuzione Warner Music Italy, Anima sbiadita sarà disponibile dall’8 novembre nei migliori negozi e piattaforme digitali, in formato CD e Vinile (quest’ultimo in due versioni, di cui una più prestigiosa a tiratura limitata numerata e autografata su supporto trasparente). Anima sbiadita è anche il titolo del brano che accompagna l’uscita dell’, in radio sempre dall’8 novembre. Con la collaborazione di Andrea Montemurro (che ha partecipato alla scrittura di alcuni testi)ci consegna l’della maturità: undici composizioni inedite (Tu non giochi più; Non c’è vento stasera; Anima sbiadita; I colori dell’est; L’importante è lei (maledetta); Dove sei dove mai; Pensiero a volare; La vita è fatta così; Papillon; Dimenticarsi mai; A.