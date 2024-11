Frosinonetoday.it - Muore schiacciato da una lastra, la vittima è Giuseppe Valente

Dramma alla periferia di Ausonia, in via Taverna, dove un operaio di 63 anni,Valernte, residente in paese, sposato e con due figli, mentre era impegnato nello scarico di lastre di marmo all'interno di un'azienda, è rimastoper cause ancora in fase di accertamento. Sul posto.