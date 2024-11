Calcionews24.com - Moviola Inter Arsenal, l’episodio chiave del match

Leggi tutto su Calcionews24.com

arbitraledelvalido per la 4ª giornata della fase a gironi della Champions League 2024/25arbitraledeltra, valido per la 4ª giornata della Champions League 2024/2025.?15? Spintone di Gabriel a Lautaro – Il brasiliano butta per terra l’argentino prima di un .